Difficile, complicato. Eppure la voglia di studenti e insegnanti è tanta. Si cerca di ripartire rispettando le regole della Regione anche se – da oggi – le superiori saranno in presenza un giorno a settimana. Tutti gli altri a casa con la Didattica a distanza (Dad). Il focus di CiaoComo sulla scuola che prova a ripartire, con l’emergenza Covid tuttora presente, si ferma oggi all’Istituto Orsoline di viale Varese a Como.

Foto 3 di 3





Materne, elementari e medie ci sono in presenza. E già si guarda (video sopra) all’offerta formativa per la prossima stagione. Gli Open-Day vengono fatti in modalità web, ma finora il riscontro dei genitori è buono lo stesso. La conferma proprio dal responsabile di Dedalo ai nostri microfoni (video sopra).