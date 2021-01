Inizio settimana con il gelo in tutto il Lario. Anche la nostra prersa diretta di stamane ha confermato il termometro sotto lo zero nei campi del comasco: brina e ghiaccio, minime anche sotto i 5 gradi. Gli esperti di Meteorologia Comasca prevedono per domani (martedì 12 gennaio) cielo poco nuvoloso o sereno. Le temperature saranno comprese tra -8/-1 gradi e 3/7 gradi.