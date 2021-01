Nelle ultime ore, in Lombardia, aumentano in modo importante i nuovi contagi da virus. In particolare nelle province di Brescia e Varese (oltre 500), nel comasco siamo a 423 persone in isolamento. Incremento rispetto a settimana scorsa. Oltre 200 in più da ieri. A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi positivi (13%) in Regione. I guariti/dimessi sono 847, continua il trend di ricoveri in ospedale tra terapia intensiva e repaeti normali.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 25.011 totale complessivo: 5.048.018

i nuovi casi positivi: 3.267 (di cui 118 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 417.173 (+847), di cui 3.839 dimessi e 413.334 guariti

in terapia intensiva: 459 (+3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.598 (+21)

i decessi, totale complessivo: 25.787 (+59)

I nuovi casi per provincia: