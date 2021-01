ASF, da domani aperte le candidature per 8 operatori tecnici

ASF Autolinee, la principale Società di trasporto pubblico di Como e Provincia, con un organico di circa 500 dipendenti e una flotta composta da più di 300 autobus, è alla ricerca di n. 8 Operatori Tecnici, con le seguenti specializzazioni: n. 4 Tecnici Manutentori e n. 4 Carrozzieri, da inserire all’interno dell’Area Tecnica.

Il Tecnico Manutentore è un lavoratore che svolge mansioni di diagnosi e riparazione di veicoli industriali in ambito meccanico, elettrico-elettronico e pneumatico.

Il Carrozziere (lattoniere o verniciatore) opera sulle componenti della carrozzeria di veicoli industriali riparando, sostituendo e ripristinando parti di carrozzeria e di telaio.

La selezione è rivolta a soggetti di età compresa tra i 18 e i 50 anni, che dispongano dell’idoneità fisica per ricoprire l’impiego e godano dei diritti civili e politici. Sono inoltre richiesti un attestato triennale di istituto tecnico professionale (o titolo equivalente qualora conseguito presso altro Stato, secondo la normativa vigente) e la patente B. Saranno ritenuti titoli preferenziali il possesso delle patenti C/D/E e della Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto persone, nonché attestati di frequenza relativi a corsi di formazione in ambito manutentivo e il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico.

Le candidature vanno inviate entro il 7 febbraio 2021 cliccando su questo collegamento. I candidati che supereranno la fase di preselezione verranno contattati e convocati in sede (Via Asiago 16/18 – Como) per lo svolgimento delle prove previste. Tutte le informazioni relative alla procedura saranno disponibili sul sito di ASF Autolinee a partire dal giorno 11 gennaio 2021.