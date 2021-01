“Poteva andare anche peggio”, l’ironica mostra alla Libreria Plinio il Vecchio

La libreria Plinio il Vecchio di via Vitani 14 a Como propone, fino al 31 gennaio, “Poteva andare anche peggio” una mostra estremamente eterogenea, per un momento nel quale l’unica certezza è che non ci sono certezze. In esposizione 50 opere di 10 artisti, tutti in un unico spazio. Il solo assembramento possibile di questi tempi da ammirare rigorosamente distanziati.

Tratto comune degli artisti selezionati è l’ironia. Ci sono i paesaggi di nessun posto di Marianna Bussola, le illustrazioni dello scenografo Emanuele Luzzati, le tavole fumetti di Enrico Macchiavello, le chine di Riccardo Dalisi, le acquetinte di Tullio Pericoli, la illustrazioni minimali di Alessandro Gottardo aka Shout, le figurine di Richard Tosczak e ancora Shuhei Matsuyama, Lucia Pescador, Toskzac e Altan. Tutti artisti della scuderia Artematta Milano che è curatrice della mostra.

Gli orari di visita, gratuita, sono quelli di apertura della libreria: dal lunedì al cenerdì 10.00-13.00 e 14.30-19.00, sabato 10.00-13.00 e 14.00-19.30