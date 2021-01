Una Lombardia da rilanciare. Il Governatore Attilio Fontana, nel presentare i nuovi assessori tra cui la comasca Alessandra Locatelli (ex vice sindaco della città ed ex parlamentare leghista), ha puntato molto su questo aspetto. IL cambio di marcia e di persone nel segno di nun rilancio, nel clou della curva pandemica ancora alta e preoccupante. Stamane la conferenza stanmpa di presentazione. La Locatelli non era a Milano, ma si è collegata da remoto: sopra il video con le sue parole:”Onorata ed orgogliosa di questo nuovo incarico“. La Locatelli, per la cronaca, ha le deleghe di famiglia, disabilità. Tra i primi impegni: incontrare il mondo del volontariato e di chi ha bisogno per portare avanti progetti concreti.

Con lei, in giunta, anche l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti: prende il posto di Giulio Gallera al Welfare. Sopra anche le sue parole come pure quelle di Guidesi (foto sopra), anche lui new-entry della giunta dfi Fontana.

E mentre al Pirellone venivano presentati i neo assessori, all’esterno un Flash Mob ordinato e pacifico, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, per manifestare contro la Giunta Lombarda (foto sopra) ed evidenziare le diverse criticità vissute durante l’emergenza sanitaria. Stamattina, davanti a Palazzo Pirelli, i consiglieri regionali e gli attivisti del MoVimento 5 Stelle hanno esposto dei cartelli per contestare il rimpasto voluto dalla maggioranza lombarda.