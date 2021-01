Il vaccino – il vaccino a mRNA denominato Cominarty – è arrivato dall’ospedale Sant’Anna. La preparazione – diluizione e somministrazione – è poi stata approntata a Menaggio. Asst Lariana, individuato come Hub regionale di riferimento per il territorio, ha identificato per lo stoccaggio il presidio di San Fermo della Battaglia, dotato del necessario congelatore ULT (congelatore a temperatura ultra bassa) a -75° e approntato di tutte le necessarie misure di sicurezza. “I V-Day organizzati a Menaggio oggi, e domani a Cantù, sono il segno della massima attenzione nei confronti del nostro personale, la prima risorsa strategica che abbiamo per contrastare l’emergenza pandemica che stiamo vivendo – commenta il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – Per quanto riguarda Menaggio ribadisco che il presidio manterrà il suo profilo di offerta e vedrà ulteriormente consolidato l’ambito ambulatoriale”.