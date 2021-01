Il primo giorno della raccolta firma è stato oggi. Eddie Marconi e Vanna Schiera si sono presentati questa mattina all’esterno dell’ufficio postale di via Conciliazione a Tavernola per chiedere ai residenti di suppoortare la loro richiesta alla direzione centrale di Como: tenere aperto l’ufficio tutti i giorni alla settimana per eviutare disguidi e disagi a chi abita in zona. Ciostretto, spesso, a lunghe attese poer semplici operazioni: dai bollettini di pagare ai pacchi da spedire. Ecco le parole (video sopra) di Eddie e Vanna ai microfoni di CiaoComo.

