Rosa Sciocchin’ – I buoni propositi del 2021

Primi giorni dell’anno nuovo, è tempo di buoni propositi, nella speranza che il 2021 sia migliore del suo predecessore… ma l’oroscopo cosa dice a riguardo?

Quindicesima puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa quindicesima puntata, Alessia e Dalila raccontano, segno per segno, quali sono i buoni propositi per il 2020 suggeriti dall’oroscopo. All’Ariete, ad esempio, si consiglia di ampliare la cerchia delle tue amicizie, ma allo stesso tempo di diventare più selettivo, al Toro di concentrarsi sul lavoro e fare qualche rinuncia, ai Gemelli di approfondire alcune tematiche spirituali o esoteriche o filosofiche o religiose che possano aiutare a trovare un senso alla propria esistenza, mentre il Cancro dovrebbe mettere ordine nel cuore e nei pensieri, impegnarsi per recuperare agli errori che si son fatti, rinunciando agli inutili sensi di colpa. Ancora, il Leone potrebbe fare ordine nelle tue relazioni e tagliare i rami secchi, lasciandosi guidare da persone più sagge e mature, la Vergine doverbbe impeganrsi per cambiare alcune piccole abitudini che caratterizzano la propria quotidianità, seguire uno stile di vita più sano e stare attento alla propria alimentazione, la Bilancia si innamorerà e vivrà un grande amore (cosa per cui Alessia e Dalila, entrambe della Bilancia, stanno già facendo gli scongiuri) e lo Scorpione si impegnerà a mantenere la pace in ambito domestico e familiare, rinunciando agli aspetti più crudeli del proprio carattere. Infine, per il Capricorno sarà un anno insolito, e i suo buoni propositi verteranno sull’organizzazione di viaggi di breve durata per scoprire nuove località non troppo distanti dal luogo in cui vive, il Capricorno deciderà di investire le proprie forze ed energie nella sfera economico/finanziaria, l’acquario vuole realizzarsi sul lavoro e ha deciso di investire di più su sè stesso e sulla sua crescita personale oltre che professionale e i pesci hanno in mente dei progetti che non si potranno realizzare nell’immediato, ma richiederanno un po’ di tempo in più.

La playlist di questa puntata é di tutto rispetto: Dalila ha scelto Buoni Propositi dei Selton, Zodiac di Roberta Kelly e Cocoricò di Samuel, mentre Alessia ha optato per Oroscopo di Calcutta, Buongiorno Buonafortuna dei Perturbazione e It’s raining men di Geri Halliwell.