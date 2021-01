Conversescion 8 gennaio – Sabrina Sigon

C’è Sabrina Sigon a Conversescion e, come sempre, l’argomento privilegiato sono i libri e gli autori; ecco Nicoletta Sipos e il suo romanzo ambientato sotto i Corni di Canzo “Lena & il Moro”. Parliamo anche di “Hey, sembra l’America” il libro del comasco emigrato in USA Michele Di Mauro e con noi c’è anche Andrea Parodi, cantautore che l’America la frequenta spesso e che di Di Mauro è amico fin dalle elementari. Parodi ci presenta anche il suo nuovo singolo “Maya dei girasoli” che farà parte di un albun in uscita a primavera

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-080121/