Lo scorso 23 dicembre 2020 i componenti della Commissione benemerenze del Comune di Cantù hanno individuato i meritevoli del massimo riconoscimento civico: cittadini, enti ed associazioni che si sono particolarmente distinti in questo ultimo e difficile anno.

Valutate le candidature ricevute dall’Amministrazione, la Commissione ha deciso di conferire, all’unanimità, l’onorificenza:

Foto 2 di 2



Al personale medico e paramedico dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, nella persona del direttore sanitario, dott.ssa Elena Scola, “da mesi in prima linea nell’emergenza sanitaria per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Uomini e donne che hanno perfettamente incarnato lo spirito delle benemerenze con onore e coraggio, prodigandosi al massimo, anche oltre le loro forze, per rispondere alle necessità emergenziali”. «Siamo onorati e riconoscenti al Comune, ai suoi amministratori e a tutta la cittadinanza per l’assegnazione di una di queste benemerenze civiche – ha osservato il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi – Prenderci cura dei malati, assisterli e rispondere ai loro bisogni è per noi un dovere oltre che il frutto di una scelta professionale. Vero è che in questa situazione emergenziale sono emersi anche abnegazione, sacrificio e responsabilità, qualità indispensabili per mantenere sempre vivo quel legame che unisce un ospedale alla sua comunità. Ci tengo a sottolineare che l’impegno profuso è stato frutto di un lavoro e di una collaborazione che ha visto impegnati la direzione, l’unità di crisi, il gruppo di Coordinamento Covid. Asst Lariana è un grande insieme di persone che collaborano per lo stesso fine e il ringraziamento va quindi a tutti»;

All’A.N.C. nella persona del pres. Alberto Borroni: per essersi particolarmente distinta per organizzazione, coordinamento e collaborazione con l’Amministrazione Comunale nella lotta all’epidemia da Covid-19;

Al Famoso Coro nella persona del pres. Paolo Maspero: nel suo 35° anno di attività, per aver contribuito con gratuità, entusiasmo e professionalità a sostenere numerose iniziative benefiche organizzate da diverse associazioni nella Città di Cantù, contribuendo a mantenere vive tradizioni culturali attraverso le esibizioni di canti popolari riconducibili alle varie guerre.

Un riconoscimento importantissimo é andato a chi, attraverso la pallacanestro, ha contribuito a rendere grande il nome di Cantù in Italia e all’estero. La Commissione, infatti, ha deciso di conferire ad Antonello Riva la cittadinanza onoraria. Gigante del Basket ed esempio di dedizione, professionalità, correttezza, Riva è stato il fuoriclasse più produttivo in attacco, con 3785 punti messi a segno con la maglia della Nazionale Italiana.

La Commissione ha deciso di conferire anche un encomio particolarmente sentito ai morti sul lavoro per Covid-19, simbolicamente rappresentati dal dott. Fernando Marcantonio, farmacista canturino che, mosso da responsabilità e passione per la professione, ha lavorato instancabilmente per il bene della Comunità.