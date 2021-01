Lake Como Christmas Light, luci accese fino al 31 gennaio

Lake Como Christmas Light resterà acceso fino alla fine del mese di gennaio illuminando circa 80 punti di attrazione sia sul ramo di Como che su quello di Lecco.

Anche al termine delle festività natalizie, il Lago di Como continua a proporsi come un tesoro nascosto tutto da scoprire nella sua bellezza e nel suo fascino, reso ancor più incantevole dai giochi di colori che si rincorrono da Blevio a Domaso, da Malgrate a Colico in un connubio perfetto di emozioni e bellezza mediante un elemento, la luce, nella patria che ha dato i natali ad Alessandro Volta.

Le location interessate sono nei territori di Argegno, Bellagio, Blevio, Brienno, Carate Urio, Cernobbio, Faggeto Lario, Griante, Lezzeno, Menaggio, Moltrasio, Nesso, Pigra, Pognana Lario, Sala Comacina, Torno, Tremezzina, Varenna, Abbadia Lariana, Bellano, Colico, Colonno, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Gravedona Ed Uniti, Malgrate, Mandello Del Lario, Musso, San Siro e la Comunità Montana Valli Del Lario e del Ceresio.

L’itinerario è raccontato da una APP realizzata da Consorzio Como Turistica e disponibile per le piattaforme Android e IOs, e scaricabile gratuitamente dalle piattaforme PlayStore e AppleStore. Sfruttando la geolocalizzazione satellitare l’App manderà degli alert quando ci si avvicina ad un punto interessato dall’itinerario luminoso. Sarà possibile poi visualizzare le immagini, le descrizioni e la storia della location. Inoltre in una sezione sempre aggiornata vengono inseriti gli eventi presenti nei comuni del Lake Como Christmas Light e altre informazioni e link utili per il turista.