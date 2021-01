Ultimi giorni per visitare la Natività degli Amici del presepe sul sagrato della chiesa di S. Maria Maddalena di Crevenna. Annunciato per l’Epifania il termine dell’esposizione, in realtà i visitatori potranno accedere alla rappresentazione fino a domenica prossima,10 gennaio. I lavori di smontaggio inizieranno infatti lunedì 11.

Intanto nell’ultimo weekend le visite sono state numerose, soprattutto domenica pomeriggio: tante persone ordinatamente distanziate e con la mascherina sul volto. Diversi gli atteggiamenti davanti all’allestimento. “Molti visitatori, per lo più musicisti – dice il parroco don Ettore Dubini – si sono soffermati a lungo per chiedere informazioni sul funzionamento del pastore che suona dal vivo le note di “Tu scendi dalle stelle”, sul congegno che muove ad arte la mano destra che impugna l’archetto e mette in vibrazione le corde e le dita della sinistra che premono le corde sulla tastiera”.

Ma non è l’unico aspetto rilevato. “Le donne in particolare – continua don Ettore – apprezzano molto il modo in cui Maria da partoriente è distesa sul giaciglio di paglia e accudisce con tenerezza al bambino, mentre i bambini vanno matti per il cane pastore bergamasco, entrano all’interno della stalla lo toccano e lo accarezzano, anche se poi preferiscono farsi riprendere accanto all’asino, che è così la figura più fotografata della rappresentazione”.

Nel frattempo è stata proclamata la vincitrice del gioco che il calendario dell’Avvento, sulla pagina facebook del presepe di Crevenna, ha promosso per premiare chi nell’arco di 24 giorni ha interagito il maggior numero di volte, mettendo una “reaction” e risultando sempre tra i primi tre. E’ la signora Tiziana Rampoldi di Capiago che entro la fine del periodo di apertura al pubblico della Natività, normativa antivirus permettendo, sarà premiata dagli Amici del presepe con un cesto di composte e di succhi di piccoli frutti prodotti dall’azienda agricola Cascina Spina in località San Bernardino a Erba.

