Un ritorno con il botto nella diretta di questo pomeriggio a CiaoComo. Il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi si è soffermato – sollecitato dalle decine di domande dei lettori – su vaccino anti-covid, spostamenti e nuovi colori (dalla prossima settimana) e poi la ripartenza della scuola. Un paio di importanti notizie con lui: la previsione del colore arancione per la prossima settimana da noi – in base all’indice Rt che sarà valutato domani – e poi l’annuncio – durante la diretta Facebook e Radio – che da settimana prossima da noi arriverà anche il vaccino Moderma in tutta Italia (comasco compreso) per accellerare le vaccinazioni della popolazione.

Poi scuole ed altri argomentyi di stretta attualità nella linea diretta odierna con il presidente regionale. Un ritorno, quello di Fermi a CiaoComo, accompagnato da un importante bagno di folla per avere informazioni e chiarimenti.

Ultimo annuncio della serata a CiaoComo: la Regione sta ancora valutando per il ritorno in classe degli studenti delle superiori – sia pure al 50% – da lunedì prossimo. “Non abbiamo ancora preso una decisione – ha detto Fermi – anche perchè prima aspettiamo i dati di domani”.