Como suona nella cartolina della Winter Edition del Bellagio Festival

La cartolina musicale di Como unisce le immagini più belle della città alla Sonata n. 1 in re magg. per due flauti “Soave” di Georg Philipp Telemann eseguita dai Maestri Elisabetta LA LICATA e Marco ZONI.

E’ l’ultima cartolina della Winter Edition del Bellagio Festival che ha dedicato al nostro territorio una serie di piccoli video sonorizzati dagli artisti vicini dal festival del lago di Como diretto da Rossella Spinosa, festival che quest’anno non si è potuto svolgere nella tradizionale formula di concerti diffusi su tutto il Lario.

Le cartoline musicali sono destinate a “turisti speciali”, impossibilitati a muoversi ma interessati a scoprire per programmare magari anche le future tappe del proprio viaggiare, quando questo sarà consentito. Per l’occasione è stato attivato un nuovo portale (lakecomo.events) con un’apposita sezione video, che non avrà solo una finalità di archivio, ma anche di promozione turistica dei luoghi. Tutti i video della sezione digital saranno comunque inseriti sui canali multimediali di maggiore utilizzo (Youtube e socials), per la massima diffusione e semplicità di condivisione. Tutte le Cartoline Musicali son state rese accessibili gratuitamente online, anche autorizzandone l’uso e la condivisione su servizi esterni.