Sforzo importante per rafforzare la squadra che naviga in zona bassa della classifica di A1 maschile di basket. Concentrato e tranquillo, sono le sue parole. Nessuna pressione particolare. Il Ds Della Fiori precisa e rilancia:”Abbiamo fatto uno sforzo economico importante, ma non lo dobbiamo considerare il salvatore della patria, nessuno arriva e può cambiare da sole le cose. Vero che siamo in una zona di classifica complicata, ma abbiamo ancora il tempo per venire fuori. Ci aspettiamo molto da lui, sicuro, ma non pensiamo che da solo Frank può salvare la squadra. Deve essere quello che aggiunge qualcosa al gruppo per raggiungere la salvezza”.

Qui sopra la presentazione ufficiale di questa mattina alla sala stampa del Toto Caimi di Vighizzolo.