Le dosi di vaccino anti Covid che sarebbero dovute arrivare ieri, anche stamane non sono arrivate all’Asst lariana che attende per poter dare il via al piano previsto. Si attende di capire quale sia la causa precisa dei ritardi. Dal punto di vista regionale da Palazzo Lombardia è arrivato nelle scorse ore un aggiornamento sulle vaccinazioni già eseguite fino ad ora. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi diecimila somministrazioni dall’inizio della campagna.

Foto 4 di 4







I dati odierni dell’emergenza sanitaria arrivati dalla Regione

A fronte di 12.790 tamponi effettuati sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 1.646.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 12.790 totale complessivo: 4.930.952

i nuovi casi positivi: 1.338 (di cui 49 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 409.548 (+1.646), di cui 3.519 dimessi e 406.029 guariti

in terapia intensiva: 475 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.344 (+117)

i decessi, totale complessivo: 25.406 (+62)

I nuovi casi per provincia: