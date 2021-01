Disagi e proteste anche in redazione. Qui alcune delle foto arrivate da noi. Un guasto al gesto alla rete internet – con il gestore che ha avuto un problema al server – all’origine delle lunghe code. Oltre un’ora in media il ritardo registrato dalle 9,30 in avanti. Poi il guasto è stato risolto e stop ai rallentamenti dopo le 12. Ats Insubria ha confermato il disguido precisando che la situazione è stata risolta in tarda mattinata anche con intervento diretto del gestore di rete.