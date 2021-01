SalviAmo il Cinema Astra: si riparte da 35.000 euro e da Andrea Vitali

Il 2020 per la campagna “SalviAmo il Cinema Astra” è terminato tagliando l’importante traguardo di 35 mila euro raccolti e un regalo speciale per l’inizio del 2021 che, ci auguriamo, porterà alla riapertura della sala cinematografica di viale Giulio Cesare a Como. Mittente del regalo è lo scrittore Andrea Vitali che ha deciso di sostenere la campagna “SalviAmo il Cinema Astra” con un video in cui invita a donare e dà appuntamento a tutti – una volta che la sala sarà riaperta – al Cinema per un incontro in cui parlare di “cinema e libri …e quant’altro”.

“Quando una di questa sale chiude – spiega Vitali – mi sembra che il paese, la città perda qualcosa, a maggior ragione quando una di questa sale può riaprire il paese e la città riacquista qualche cosa. Per questo mi associo a questa iniziativa volta alla riapertura del Cinema Astra di Como e mi permetto di invitare gli amici comaschi a sostenerla e, chissà, che un domani ci si possa trovare a chiacchierare di libri e cinema, insieme, al Cinema Astra”.

La campagna “SalviAmo il Cinema Astra” continua ancora per 28 giorni con l’obiettivo di arrivare a 75.000 euro, si puo donare on line (vedi sotto), o aggiudicrsi le locandine storiche e le altre ricompense previste dalla campagna, biglietti omaggio, Cineforum sospeso e “il Cinema tutto per te”, online oppure recandosi presso la sala dal 7 gennaio in poi tutti i martedì, giovedì, sabato e domenica sempre dalle 15 alle 18.30. Tutto tenendo conto delle normative di prevenzione Covid-19.

Per informazioni visitate la pagina della campagna o scrivete a info@astracinema.it

LA CAMPAGNA

La campagna “SalviAmo il Cinema Astra” è stata lanciata il 4 dicembre scorso e ha già visto l’adesione di 500 donatori per un totale di oltre 35 mila euro raggiunti. Una partecipazione e un attaccamento che ci sta davvero commuovendo. Il traguardo dei 75 mila euro, necessari alla riapertura, diventa ogni giorno più vicino, ma non possiamo abbassare la guardia. Per questo chiediamo ai comaschi di continuare a sostenerci con lo stesso calore di questo primo mese. Solo così il Cinema potrà essere salvato e tornare ad essere la sala della comunità dell’intera città.

Ricordiamo che è possibile donare direttamente on-line attraverso il sito della Fondazione della Comunità Comasca dove si trova anche il dettaglio del progetto di rilancio

https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/fondo-cinema-astra/

Oppure tramite bonifico intestato a Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno

Agenzia di Como.

Iban: IT73V0861851410000000008373

Causale: Fondo Astra – 3388