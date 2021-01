E’ da sempre una delle attrazioni del 6 gennaio a Como. La super-Befana che scende dai tetti del Broletto o del Sociale (come lo scorso anno) accompagnata dai suoi inseparabili amici Vigili del Fuoco. Quest’anno, sia pure a malincuore, niente festeggiamenti in piazza per l’emergenza Covide che non è ancor adebellata. E così in queste ore dal comando provinciale arriva questo bel video – che vi proponiamo – per dare appuntamento ai bimbi del territorio al 6 gennaio 2022. Dedicato ai tanti piccoli che in questi anni hanno sorriso e si sono divertiti con la befana ed i suoi amici pompieri.

