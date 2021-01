Ultimo giorno domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, per “Christmas Light Tree” la torre di luce che si insinua nel buio del cielo a evocare un simbolico albero di Natale per riscoprire ciò che da sempre è sinonimo di splendore, vita, gioia, bellezza e pace. L’iniziativa – che ha come main sponsor Amici di Como ed è organizzata da Consorzio Como Turistica, con il Patrocinio del Comune di Como – è stata molto apprezzata per il suo messaggio di continuità con la tradizione avviata a New York nel 2002 per commemorare le vittime dell’attentato terroristico alle Torri Gemelle, proseguita poi con “Symphony of Light” a Hong Kong e “Image Peace Tower”, il memoriale dedicato a John Lennon a Reykjavik.

Da Porta Torre, cinque fari di luce bianca come gigantesche candele si alzano verso il cielo unite in un unico fascio luminoso. Questa grande installazione vuole ricordare Alessandro Volta e la sua invenzione, ma soprattutto accendere un faro di speranza che potrebbe diventare un appuntamento fisso dedicato alla luce nel mese di dicembre per la Città di Como.

(immagini di Andrea Butti e Maurizio Moro)