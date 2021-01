Venerdì 8 gennaio alle ore 15.00 (solo audio), e alle ore 21.00 in chiaro sarà online lo spettacolo Amore Non Ne Avremo, selezionato da Artevox nel 2008 e rappresentato in molti teatri italiani per ricordare la data del 9 maggio ’78, giorno in cui coincisero tristemente le morti di Peppino Impastato e di Aldo Moro.

Il testo immagina un impossibile ultimo dialogo tra il fondatore di Radio Aut e militante nei gruppi della sinistra extraparlamentare Peppino Impastato e lo statista democristiano Aldo Moro, avversari politici eppure fatalmente appaiati nella memoria collettiva. Impastato unì la lotta politica a quella sociale impegnandosi in prima linea (lui, figlio di un mafioso) contro la criminalità organizzata, scoperchiandone senza paura le tristi istanze e denunciandone pubblicamente le brutture.

Aldo Moro tentò di avvicinare i mondi del centro e della sinistra, che pur avendo contribuito unitamente alla Liberazione dal fascismo, si erano riscoperti inconciliabili nel Dopoguerra. Queste furono le cause principali dell’uccisione dell’uno e dell’altro.

Lo spettacolo vuole mettere in evidenza (anche se con assoluta libertà filologica) l’umanità di cui entrambi erano intrisi e il mondo che sognavano, le preoccupazioni per il “dopo” delle persone amate, la rabbia e la tenerezza.

La sala laboratorio della Piccola Accademia è stata intitolata a Peppino Impastato mediante una targa con un’incisione appartenente a una sua poesia: nell’odore di calca c’è aria di festa. La scritta ha intenzione di sottolineare, pur nella consapevolezza della tragedia, la parte gioiosa e vitale del suo autore.

Testo e regia di Giuseppe Adduci. Con Giuseppe Adduci e Gianpietro Liga

Lo spettacolo, che andrà in replica anche martedì 19 gennaio 2021, h 14.00 per la rassegna Alfabetizzazione digitale dedicata agli anziani, fa parte del progetto La lingua svelata del presente finanziato da Fondazione Cariplo, nella stagione di teatro Chiaro-Scuro in streaming di TeatroGruppo Popolare. La stagione proseguirà venerdì 22 gennaio 2021, h 15.00 (solo audio), h 21.00 in chiaro con La farfala sucullo, Premio “Teatro e shoà 2007”.

È possibile accedere gratuitamente alla visione online dei tre spettacoli sul canale YouTube di TeatroGruppo Popolare o dalla pagina Facebook o dal sito www.teatrogruppopopolare.it

Chi vuole può fare una donazione libera, un’offerta per un biglietto solidale, mediante bonifico bancario o carta di credito, scrivendo a info@teatrogruppopopolare.it per i dettagli

Info: 3493326423 o info@teatrogruppopopolare.it