Per restare ancora vicino ai bambini e alle loro famiglie in questo momento di clausura, TeatroGruppo Popolare il giorno della Befana programma una piccola maratona di spettacoli per bambini. A partire dalle ore 15 del 6 gennaio, infatti, riprogrammerà online tre spettacoli con i quali ha tenuto loro compagnia nei giorni scorsi: Il canto di Natale, Il piccolo musical del Piccolo Principe, Storia del pupazzo di neve.

A soffrire per la difficoltà di incontrarsi dovuta alle misure prese per contrastare il covid sono soprattutto i più piccoli. Il tempo sospeso in cui ciascuno di noi è affisso, è vissuto con particolare difficoltà dalla popolazione infantile, che ha bisogno di capire che in un futuro prossimo, il più prossimo possibile, si tornerà a quel contatto umano che caratterizza in modo particolare la prima età.

Questo è il motivo che spinge la Compagnia comasca, oltre che a tenere i suoi corsi di teatro in streaming, a avvicinare i bambini alla normalità attraverso il racconto di storie che nella consuetudine avviene dal vivo con la modalità online.

La piccola maratona di spettacoli è stata pensata con il preciso scopo di far immaginare proprio il futuro come imminente e possibile attraverso vicende tra le più classiche, quali appunto il racconto di Charles Dickens Il canto di Natale, le vicende appartenenti a ogni tempo delle avventure del Piccolo Principe nate dalla penna di Saint-Exupery, e un racconto originale ispirato a uno dei giochi invernali più classici e memorabili dell’infanzia quale lo scolpire il pupazzo di neve.

Con queste vicende il teatro ribadisce la necessità di vivere fianco a fianco allo spettatore, anche e soprattutto bambino, cercando di convivere nella stessa emozione, nei sogni, nei desideri certificando l’importanza dell’interiorità che compone l’essere umano.

Gli spettacoli sono di Giuseppe Adduci; con Cosetta Adduci, Virginia Adduci, Olga Bini.

La maratona, parte del progetto Ecogiò con il contributo di Fondazione Cariplo, ha anche l’intenzione di avvicinare al racconto teatrale i bambini, che finora hanno avuto poche o nessuna possibilità di andare a teatro, ma che da tempo utilizzano dispositivi mobili o la Tv per intrattenersi, e così scoprire un nuovo modo per impegnare il tempo, “educare lo sguardo” al teatro.

Pertanto sarà preceduta da un video, in cui si racconta come è possibile guardare uno spettacolo, il silenzio, l’attenzione alla storia che viene raccontata, al gioco che gli attori giocano nel far finta di essere i personaggi della storia come i bambini giocano al “facciamo che io ero..”, le risate e gli applausi che non possono condividere fisicamente con gli attori, perché sono su uno schermo, ma che possono condividere con i genitori e i fratelli creando un clima di complicità in casa.

A fine maratona i bambini, accompagnati dai genitori, potranno interagire, attraverso Facebook o Instagram, con gli attori e il regista facendo domande e esprimendo qualsiasi pensiero o commento che gli spettacoli potranno aver suscitato.

È possibile accedere gratuitamente alla visione online dei tre spettacoli sul canale YouTube di TeatroGruppo Popolare o dalla pagina Facebook o dal sito www.teatrogruppopopolare.it

Chi vuole può fare una donazione libera, un’offerta per un biglietto solidale, mediante bonifico bancario o carta di credito, scrivendo a info@teatrogruppopopolare.it per i dettagli

Info: 3493326423 o 3476196431o info@teatrogruppopopolare.it