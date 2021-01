Le vostre segnalazioni a CiaoComo vanno subito a segno. Dopo le proteste e le lamentale che ci avete inviato ieri – qui allegato il nostro articolo https://www.ciaocomo.it/2021/01/03/la-neve-peggiora-le-cose-sulla-lariana-una-buca-dopo-laltra-aiuto-a-noi-ed-al-gabibbo/206842/ – ecco che qualcosa si è già mosso in mattinata. La conferma dal post che alleghiamo sotto e che vede il sindaco di Faggeto Lario (Angela Molinari) assicurare ai suoi cittadini di avere sollecitato nuovamente un intervento alla Provincia, competente per questa arteria sulla manitenzione

Il sindaco di Faggeto assicura anche attenzione alle esigenze dei residenti per ulteriori problemi che dovessero verificarsi sulla strada. I disagi sono saltati fuori in questi giorni post nevicata: le buche presenti si sono ulteriormente allargate e rischiano di essere pericolosissime per moto e ciclisti in transito.