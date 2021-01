Il 2021 si apre in festa per il canottaggio Lombardo che oggi festeggia i centotrent’anni della Canottieri Lario. Era il 4 gennaio del 1891 quando un gruppo di diciassette appassionati decisero di lanciare il canottaggio a Como. Divisa elegante, sempre un occhio rivolto allo stile, e tanto lavoro per diventare culla dello sport cittadino. I primi successi internazionali portano il nome di Giuseppe Sinigaglia, vincitore della Diamond’s scull sulle gloriose acque londinesi di Henley. Nel 1960 il primo equipaggi societario ai Giochi Olimpici, nel 2012 il primo armo femminile. Nel 2018 il primo oro ai Giochi Giovanili. Nel mezzo un ricchissimo bottino di medaglie e titoli iridati, continentali e tricolori.

A soffiare sulle centotrenta candeline, seppur distanti, questa sera (foto allegate) il Presidente del club Leonardo Bernasconi, felicissimo di tagliare il traguardo anche senza la possibilità di avere i soci e tesserati. Erano in pochi alla sede di viale Puecher, con distanze e mascherine. Ma la soddisfazione è stata forte lo stesso. Nei prossimi giorni il numero uno della Lario da noi a raccontare successi ed emozioni in questi lunghi 130 anni di gloria e di remate.