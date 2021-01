15° Tributo a De Andrè dallo Spazio Gloria

La 15° volta sarà… in streaming! Sembra una sciagurata profezia, purtroppo è il destino di una manifestazione che, da 14 anni a questa parte, apre l’anno della cultura indipendente a Como: “DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE” il tributo a Fabrizio De Andrè dello Spazio Gloria. Sabato 9 gennaio dalle 17 in diretta facebook, il concerto che vedrà alternarsi un nutrito gruppo di artisti comaschi e non, uniti nel segno di Faber e per sostenere la campagna MANCHI TU NELL’ARIA per raccogliere i fondi necessari all’acquisto del vecchio cinema Gloria da parte dell’Arci Xanadù, associazione che ne gestisce le attività dal 2007.

Il titolo del tributo è una frase della celebre e toccante canzone “Via del Campo” che prosegue con le parole “dal letame nascono i fior”: una manciata di vocaboli che racchiudono il pensiero di De Andrè e la sua attenzione per i più deboli ed emarginati. Faber è il nume tutelare del Gloria, e l’appuntamento a lui dedicato è molto sentito dai musicisti comaschi che non hanno mai fatto mancare la loro partecipazione. Sul palco del Gloria (a porte chiuse), presentati da Alessio Brunialti ci saranno Sulutumana, Filippo Andreani, Luca Ghielmetti, 7Grani, Raffaele Kolher, e molti altri, a cantare le immortali canzoni del grande cantautore ligure scomparso l’11 gennaio 1999, e non mancheranno le band tributo che hanno iniziato questa bella tradizione Vino Raro, Renato Franchi e l’orchestrina del Suonatore Jones, Faber is back.

Per partecipa basta collegarsi al profilo facebook dedicato dalle 17 di sabato 9 gennaio