Grande avvio di 2021 per la Riozzese Como. Riscatto pieno per la sconfitta subita contro il Tavagnacco nell’ultima gara dello scorso anno, in casa. Le ragazze di Pablo Wergifker hanno surclassato il Chievo Verona con la doppietta di Ferrario (una per tempo) e la terza rete di Vivirito, ancora tra le migliori anche oggi. Le lariane restano in vetta alla classifica di serie B (calcio femminile) con 26 punti, tre in meno per il Pomigliano che deve ancora recuperare una gara (e potrebbe al limite raggiungere Rizzon e compagne in vetta).

Foto 2 di 2



LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DA PONTELAMBRO

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/764857194381107