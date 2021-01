I residenti della zona – da Faggeto a Bellagio, ma forse anche Torno e Blevio non sono immuni – non ne possono più. In moto o bicicletta il rischio di cadere è alto, in auto si rischiano quotidianamente i cerchioni. La conferma dalle foto che ci hanno spedito in redazione chiedendo anche a noi – ma anche al Gabibbo di Striscia la notizia alla quale è stata spedita una mail per conoscenza – di intervenire presso le autorità. E qui la competenza è della Provincia che ha in gestione l’intera arteria che da Blevio porta a Bellagio. Ed a lei non solo i singoli comuni, ma anche gli automobilisti, chiedono un deciso intervento in questi giorni. Senza indugi.

Strada piena di buche, pericolose e profonde. Aggravate ora dalla neve e dagli spazzaneve (ma anche dal sale gettato in questi giorni). E per chi la percorre con regolarità, ci assicurano che è un incubo vero. In attesa di un intervento di sistemazione magari già a breve: basterebbe anche qualche “arttoppo” con un nuovo asfalto giusto per limitare i danni delle grosse buche su gomme e cerchioni

Foto 3 di 3