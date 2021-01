Inizio anno con scasso in centro Como: i ladri forzano la porta e portano via i soldi della cassa

Colpo dei ladro o di un ladro solitario questa mattina dopo le 7 in centro Como. I malviventi sono riusciti a forzare la porta d’ingresso ed ad entrare nel negozio di abbigliamento Sisley, portando via i soldi della cassa. Bottino ancora da quantificare. Forzata (foto allegata) la porta d’ingresso, danneggiate anche le vetrine dell’attività. L’episodio in via Adamo del Pero nelle prime ore della mattinata odierna. I proprietari, subito allertati dai residenti, hanno poi chiamato la polizia. Ora indagini per poter risalire agli autori, forse un aiuto dalle telecamere del negozio.

