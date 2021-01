Primo arresto dell’anno da parte del radiomobile di Como dei carabinieri: il fermato, in flagranza per furto di una bici in città, è un ragazzo classe 1983, comasco (Andrea Giacomo C.), già con precedente alle spalle. Valore della bici 500 euro. Successiva perquisizione a casa trovati bilanciano ed altro materie per confezionamento e spaccio, da qui la contestazione di detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Nelle prossime ore il processo con rito direttissimo in Tribunale a Como.

Foto 3 di 3