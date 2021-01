Sasja Hansen è un nuova giocatrice della Riozzese Como. Lo rende noto il club lariano con una nota pochi attimi fa. Attaccante della nazionale danese, sa unire doti fisiche (è alta 178 cm) e tecniche. In carriera Sasja ha indossato le maglie di Brondby e Koge (di cui è stata anche capitano) e vanta alcune esperienze anche nei college americani. A lei, da parte di dirigenti e staff, il benvenuta a Como.

Hansen ha già fatto le foto con la divisa lariana, difficile capire se sarà già aggregata alla squadra nella gara di domani pomeriggio (ore 14,30 a Pontelambro, diretta radio e Facebook su CiaoComo) contro il Chievo Verona: si tratta di una partita di recupero, non disputata nelle scorse settimane nel clou dell’emergenza sanitaria in Italia. Per il novo anno l’obiettivo ribadito dal club e dal presidente Verga è la serie A.