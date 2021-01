Calo sensibile di numero di tampone effettuati – ieri primo gennaio – ed ovviamente anche di nuovi contagi in tutta la Regione. I dati odierni al ribasso. A fronte di 11.758 tamponi effettuati sono 1.402 i nuovi positivi (11,9%). I guariti/dimessi sono 626. Da noi 28 i nuovi contagi, in isolamento, mentre in tutte le altre province i dati sono decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi. Alto solo il dato di Brescia ed hinterland: 226 casi accertati, inferiore solo a Milano e provincia.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 11.758 totale complessivo: 4.896.792

i nuovi casi positivi: 1.402 (di cui 71 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 402.070 (+626), di cui 3.721 dimessi e 398.349 guariti

in terapia intensiva: 491 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.293 (-59)

i decessi, totale complessivo: 25.281 (+78)

I nuovi casi per provincia: