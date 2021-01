Inizio anno con la neve. Risveglio bianco oggi in alcune zone della provincia, ma nessun disagio sulle strade anche per il basso numero di vetture in circolazione (zona rossa). E mentre alle basse quote, causa precipitazioni deboli e discontinue, la neve fatica ad attecchire e spesso si alterna alla pioggia (tranne parzialmente nell’Olgiatese e sulle alture a ridosso di Como), sulle Prealpi oggi si è vrificata una bella nevicata. Fiocchi consistenti tra Valle d’Intelvi ed alto lago, ma anche triangolo lariano.