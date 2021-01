Capodanno in zona rossa a Como ed hinterland, ma non sono mancati i trasgressori: il dettaglio degli interventi effettuati nella giornata di ieri e nella scorsa notte dalla Polizia locale cittadina, che ha monitorato la città anche con un servizio serale e notturno rinforzato.

Tra mattina e pomeriggio sono state comminate due sanzioni per la violazione del divieto di spostamento prescritto dal dpcm e tre sanzioni per mancanza delle dotazioni invernali obbligatorie. Ieri sera alle 21,40 al posto di controllo in piazza Matteotti un conducente, un uomo residente in città, è risultato positivo all’etilometro con oltre il doppio del tasso alcolemico consentito: è stato deferito all’autorità giudiziaria e gli è stata contestualmente ritirata la patente. Verso le 23,30 a Civiglio una signora in stato confusionale è stata soccorsa e riportata alla propria abitazione dove i familiari hanno espresso gratitudine alla pattuglia intervenuta. Sempre alle 23,30 in viale Innocenzo sono stati trovati dei minorenni fuori casa senza giustificazione: due verbali per violazione del dpcm sono stati contestati ai genitori.

Nella notte sono state elevate tre sanzioni in via Castelnuovo e una in via Oltrecolle per spostamento non giustificato in auto, mentre quattro sanzioni sono state elevate a Civiglio per spostamento non autorizzato a piedi. Questa settimana sono stati effettuati anche diversi controlli sulla vendita di artifizi pirotecnici senza rilevare violazioni. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni.

«Grazie agli agenti della Polizia Locale – commenta l’assessore Elena Negretti (foto qui sopra) – per la dedizione, la professionalità e la partecipazione attiva dimostrata nel lavoro quotidiano per la città durante l’anno particolare che è appena finito. Vorrei rivolgere poi un ringraziamento particolare agli agenti che ieri sono stati impegnati nelle operazioni di controllo per l’ottimo lavoro svolto. Non sono i primi controlli che vengono effettuati e non saranno gli ultimi: manterremo questo metodo, garantendo una presenza importante su tutto il territorio cittadino».