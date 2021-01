Auto in fiamme alla 1 in via Zara, cause da accertare. Alle 5 tre persone soccorse in un appartamento di via Manara a Cabiate per intossicazione da monossido: tutte in ospedale. Dopo le 8 soccorso ad una donna di 37 anni a Manera di Lomazzo, finita per motivi non chiari sotto un treno in transito. È gravissima, portata via dall’elicottero 118. I vigili del fuoco hanno liberato i binari poco dopo. Traffico ferroviario bloccato a lungo.