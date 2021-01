I dati del primo gennaio 2021 dell’emergenza sanitaria. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-85). A fronte di 25.467 tamponi effettuati in Regione sono 3.056 i nuovi positivi (11,9%). I guariti/dimessi sono 2.287. Da noi 221 nuovi contagi accertati, Brescia, Mantova, Monza e Pavia tra le province con il maggior numero di casi in queste ultime ore.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 25.467 totale complessivo: 4.885.034

i nuovi casi positivi: 3.056 (di cui 171 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 401.444 (+2.287), di cui 3.637 dimessi e 397.807 guariti

in terapia intensiva: 487 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.352 (-85)

i decessi, totale complessivo: 25.203 (+80)

I nuovi casi per provincia: