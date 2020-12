Beh si, certo. Strano, stranissimo. Unico nel genere, mai successo prima. Un Capodanno davvero anomalo e senza feste in piuazza. Ma anche brindisi tra parenti ed amici: concessa solo la deroga della visita a parenti e amici, possibile attività sportiva fuori dai confini del proprio Comune. Niente altro consentito in questo passaggio tra il 2020 della Pandemia anche da noi ed il nuovo anno.

Stamane gli auguri del sindaco Landriscina ai comaschi in diretta a CiaoComo. Ecco le sue parole ed il saluto (video sopra).

Il sindaco ha precisato che in città non è consentito utilizzare artifici pirotecnici di qualunque tipologia, date le norme regionali per la tutela della qualità dell’aria. Oggi e domani, 31 dicembre e 1° gennaio, sono vietati gli spostamenti anche all’interno del comune di residenza: dalla mezzanotte sdiamo tornati in zona rossa. La Polizia locale sarà impegnata con servizi rafforzati serali e notturni, in modo da monitorare il territorio anche considerando il coprifuoco più ampio previsto per Capodanno (dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio).

Non solo Polizia locale, ma anche altre forzxe dell’ordine. I controlli sulle strade ci saranno questa sera e nella notte. Si rischiano multe salate per i trasgressori. Il coprifuoco domani – 1° gennaio – scade alle 7 del mattino. Prima sarà possibile sposdtarsi solo per motivi di lavoro e salute, nessun altra concessione.