Un dramma nell’ultimo giorno dell’anno all’Iperal di Carlazzo in via degli Alpini. Dopo mezzogiorno un pensionato di 68 anni, della zona, si è sentito male mentre era all’0interno della struttura. Intervento tempestivo del personale sanitario 118 e di altre forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’è sdtato nulal da fare. Decesso pratricamente sul posto. L’episodio, avvenuto in un orario di punta, ha provocato choc tra i clienti presenti che hanno visto l’arrivo di soccorsi e del 118. Atterrato anche l’elicottero (foto da parte di Lorenz che ringraziamo) all’esterno. Ma è stato inutile.

