Attività storiche, Fontana riceve il libro “Bottega Milano”

Ieri pomeriggio, a Palazzo Lombardia, il presidente della Regione Attilio Fontana ha ricevuto in omaggio da Augusto, Marina e Alessandro Mazzolari il volume “Bottega Milano”, il libro di Elisabetta Invernici e Alberto Oliva che racconta i segreti delle botteghe storiche di Milano e svela i volti dei protagonisti, grazie agli scatti artistici del fotografo Roby Bettolini.

«Un libro davvero interessante. Le attività storiche – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – sono vere e proprie eccellenze del nostro territorio. Le botteghe, in particolare, sono simboli di tradizione e coraggio, capaci di resistere in ogni epoca e affermarsi nel sistema economico, culturale e sociale lombardo. Regione Lombardia crede tanto in queste realtà e quest’anno, nonostante la pandemia, le nuove attività storiche riconosciute sono state 353. Tra queste, ben 62 le botteghe artigiane su tutto il territorio regionale. Siamo orgogliosi del loro percorso – ha concluso Fontana – e continueremo a sostenerle».

Nella provincia comasca sono ben 24 nuove attività storiche riconosciute per il 2020:

Como città

Ircaf di D’Ignazio Giovanni (1979), Bottega artigiana storica/Storica attività.

Moglia (1920), Negozio storico/Storica attività.

Ul Pan de Com (1968), Negozio storico/Storica attività.

da Pietro Ristorante Bar Tavola Calda (1955), Locale Storico/Storica attività.

Bianco Corredo (1966), Negozio storico/Storica attività.

Maspes (1954), Negozio storico/Storica attività.

Trattoria del Mosè (1977), Locale storico/Locale storico.

Appiano Gentile

Pasticceria Tarantola (1956), Negozio storico/Storica attività.

Ristorante Tarantola (1969), Locale storico/Storica attività.

Bellagio

Butti Macelleria e Salumeria (1965), Negozio storico.

Brunate

Ristorante dell’Albergo Bellavista (1963), Locale storico/Storica attività.

Centro Valle Intelvi

Elettro&Casa (1957), Negozio storico/Storica attività.

Cernobbio

Ristorante San Giuseppe (1974), Locale storico/Storica attività.

Ristorante Miralago (1966), Locale Storico.

Faggeto Lario

Trattoria San Giorgio (1922), Locale storico/Storica attività.

Fenegrò

Pirotta (1957), Negozio storico/Storica attività.

Gravedona ed Uniti

Gelateria Olmo (1952), Locale storico/Storica attività.

Menaggio

Caffè Centrale (1967), Locale storico/Storica attività.

Moltrasio

Bar Trattoria della Cooperativa Moltrasina (1970), Locale storico/Storica attività.

Montano Lucino

Ristorante Pizzeria da Luigino (1950), Locale storico/Storica attività.

Mozzate

Gioielleria Fugazzi Bocciarelli (1958), Negozio storico/Storica attività.

Tremezzina

Trattoria del Grifo (1912), Locale storico.

Villa Guardia

Salumificio Gini (1920), Bottega artigiana storica/Bottega storica.

Macelleria Quetti (1970), Negozio storico/Storica attività.