Vaccini anti-covid, ecco la lettera inviata da Fromceo (Federazione Ordini dei Medici Lombardi) al presidente Fontana, all’ Assessore Gallera e al direttore generale Marco Trivelli. Si chiede priorità nelle vaccinazione per i medici in prima linea da mesi nella diofficile gestione dell’emergenza sanitaria. Sopra l’intervista al dottor Gianluigi Spata – in diretta a CiaoComo – domenica all’esterno del Sant’Anna dopo il vaccino fatto: è stato uno dei primi ad essere sottoposto all’iniezione (prima fiala, richiamo il 18 gennaio).

Egr. Presidente, Egr. Assessore, Egr. Direttore Generale,

in prossimità dell’inizio della campagna vaccinale anti-Covid, si stanno raccogliendo nella nostra Regione le prime adesioni all’interno del personale delle aziende sanitarie, fra i medici e i pediatri di famiglia, il personale e gli ospiti delle RSA, al fine di quantificare il numero di dosi di vaccino da somministrare.

Consideriamo giusta e doverosa la scelta di proteggere nell’immediato gli operatori sanitari, a tutela della salute pubblica oltre che dei tanti professionisti impegnati quotidianamente e da molti mesi sul campo.

Tutelare chi ogni giorno assicura le adeguate cure ai pazienti, anche a rischio della propria incolumità e salute, significa non solo proteggere chi si occupa di assistenza, ma anche evitare che possano essi stessi diventare vettori dell’infezione.

In questo contesto di emergenza sanitaria, un ruolo di grande importanza è svolto anche dai Medici liberi professionisti e dagli Odontoiatri, categorie non comprese, secondo le indicazioni ministeriali del piano strategico per le vaccinazioni anti Sars-Cov2/CoViD 19, nella prima fase di somministrazione vaccinale.

Stiamo parlando di colleghi che, nel corso di questi mesi, hanno messo in atto tutti i protocolli e le procedure necessarie per mettere in sicurezza i propri studi, in modo da poter continuare a garantire la continuità assistenziale anche in periodo emergenziale.

In modo particolare le attività praticate dagli Odontoiatri sono caratterizzate da uno stretto contatto con pazienti impossibilitati a utilizzare Dpi, proprio per la particolarità della prestazione stessa, per un tempo prolungato, a “distanza di insicurezza” immersi nell’aerosol, con rischi potenziali legati al tipo di prestazione professionale.

Chiediamo quindi alla Regione Lombardia di garantire la priorità di vaccinazione anti-Covid a tutti i Medici impegnati a tutela della salute, inclusi i Medici liberi professionisti e gli Odontoiatri , anche sulla base di provvedimenti analoghi che ci risulta stiano prendendo altre regioni italiane.

La ringraziamo per la disponibilità, fiduciosi nell’accoglimento di questa nostra richiesta.

I presidenti degli ordini provinciali della Regione Lombardia (FROMCeO)

Dr. Gianluigi Spata– Como (Presidente FROMCeO)

Dr. Pierfranco Ravizza – Lecco (Vicepresidente FROMCeO)

Dr. Guido Marinoni – Bergamo

Dr. Ottavio Di Stefano – Brescia

Dr. Gianfranco Lima – Cremona

Dr. Massimo Vajani – Lodi

Dr. Stefano Bernardelli – Mantova

Dr. Roberto Carlo Rossi– Milano

Dr. Carlo Maria Teruzzi– Monza Brianza

Dr. Claudio Lisi – Pavia

Dr. Alessandro Innocenti – Sondrio

Dr. Marco Cambielli– Varese

I presidenti CAO degli ordini provinciali della Regione Lombardia (FROMCeO)

Dr. Jean Louis Cairoli – Varese (Presidente FROMCeO componente Odontoiatria)

Dr. Stefano Almini – Bergamo

Dr. Luigi Veronesi – Brescia

Dr. Massimo Mariani – Como

Dr. Andrea Morandi – Cremona

Dr. Roberto Perroni – Lecco

Dr. Marco Landi – Lodi

Dr. Giampaolo Sabbioni – Mantova

Dr. Andrea Senna – Milano

Dr. Massimo Roncalli – Monza Brianza

Dr. Domenico Camassa – Pavia

Dr. Alfredo Tafuro – Sondrio