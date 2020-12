Incidente poco prima delle 9 di stamaner nei pressi del comando della Polizia locale di Como, forse una disattenzione alla guida all’origine dell’uscita di strada. Non escluso anche il fondo viscido come concausa. La vettura che sbanda, colpisce un palo e lo abbatte, poi termina la sua corsa nell’altra corsia di marcia. Non ci sono altri coinvolti per fortuna. Ferito il conducente, un ragazzo di 28 anni. Non è grave. Ma portato in ospedale in osservazione. I rilievi della Polizia locale cittadina. Rallentamenti al traffico della zona per i minuti successivi per permettere soccorsi e rimozione del mezzo.