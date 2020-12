Tanti disagi, l’incognita ghiaccio che continua a rendere problematico uscire di casa, in particolare per le persone anziane dopo la neve caduta ieri. E mentre in diversi comuni alcuni marciapiedi restano pericolosamente ghiacciati – si sprecano le segnalazioni in redazione (in particolare tra Muggiò – via Volpati – ed Albate – foto qui sotto, via Balbiani – ma anche Fino Mornasco e zone limitrofe), ecco che arrivano anche esempi da imitare. Praticamente virtuosi dopo la neve caduta

E’ il caso (video sopra la nostra diretta) del comune dfi Albese con Cassano dove il sindaco Carlo Ballabio ha potuto contare sull’aiuto considerevole di un gruppo importante di volontari civici che hanno effettuato un corso e che sono pienamente operativi da mesi. Tra montagna e paese. E ieri, poche ore dopo la fine della nevicata, con tanta buona volontà e pale in mano hanno ripulito completamente l’intero paese rendendo i marciapiedi – uno dei pochi casi del territorio – perfettamente agibili per anziani e non. Giusto fare un salto oggi in paese e vedere il loro bell’esempio di senso civico.