Lugano: online il concerto di fine anno con Martha Argerich

L’anno luganese finisce con un concerto online della grande pianista Martha Argerich. Alle 18.30 del 31 dicembre, in diretta dalla sala concerti del LAC di Lugano a porte chiuse, la Algerich eseguirà il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, uno dei suoi preferiti, mentre nella seconda parte della serata è prevista la Sinfonia n. 5 di Franz Schubert, sotto la guida del direttore d’orchestra Ion Marin. Il concerto è fruibile gratuitamente e senza prenotazione in videostreaming su www.osi.swiss/rsi-livestream.

La prodigiosa musicista argentina Martha Argerich si esibisce fin dall’età di otto anni. Nel 1955 emigrò in Europa dove i suoi insegnanti furono Friedrich Gulda e Arturo Benedetti Michelangeli. Ha vinto due prestigiosi concorsi nel 1957 all’età di 16 anni: il Concorso Internazionale di Musica di Ginevra e il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. Nel 1965 ha vinto il Concorso per pianoforte Chopin a Varsavia. L’anno successivo ha debuttato negli Stati Uniti nella serie Great Performers al Lincoln Center for the Performing Arts di New York City. La sua tecnica eccezionalmente brillante, la profondità emotiva e lo slancio le hanno fatto guadagnare un entusiasta seguito internazionale. Si è esibita in tutto il mondo e ha dedicato la maggior parte della sua carriera alla musica da camera collaborativa, in particolare con il violinista lettone Gidon Kremer, con il quale ha prodotto numerose registrazioni pluripremiate. Altri musicisti con i quali ha collaborato sono i pianisti Alexandre Rabinovitch e Nelson Freire e i violoncellisti Mstislav Rostropovich e Mischa Maisky. Argerich ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, tra cui tre Grammy Awards (1999 e 2005 [miglior performance strumentale da solista (con orchestra)] e 2004 [miglior performance di musica da camera]). Nel 2005 ha ricevuto il premio Praemium Imperiale per la musica della Japan Art Association e l’Ordine del Sol Levante dal governo giapponese. A partire dal 1999 si tiene annualmente a Buenos Aires un concorso pianistico a suo nome e dal 2001 dirige un festival musicale a suo nome, sempre a Buenos Aires.

Concerto di San Silvestro

Martha Argerich, pianoforte

Ion Marin, direttore

31 dicembre ore 18.30

Programma:

Ludwig van Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si bemolle maggiore

Franz Schubert

Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore