Due vetture distrutte dall’incendio, scoppiato per cause ancora non chiarite, ieri sera in un box di via Cardano a Como. E’ successo prima delle 23. I vigili del fuoco, arrivati con squadre da Como e da Appiano Genbtile, non hanno potuto “salvare” le auto che sono andate danneggiate in modo irreparabile. Il box dove è scoppiato il rogo dichiarato inagibile per i danni alla struttura. Non ci sono stati nè feriti nè intossicati. In corso tuttora le indagini di pompieri e forze dell’ordine per ricostruire la dinamica esatta dell’evento e stabilire le cause.

