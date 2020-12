Capodanno rock con Mauro Settegrani

Dalle ore 23 del 31 dicembre Mauro Settegrani farà un conto alla rovescia a base di rock: da Santana ai Pink Floyd, passando per i Hendrix e i Dire Straits (ma anche Chick Corea e Miles Davis), sulla pagina facebook dell’Arci di Como. E’ un’iniziativa per promuovere il tesseramento nei circoli Arci di Como, duramente colpiti da covid-19, un’ora in diretta dallo studio del chitarrista della band 7grani per augurare Buon Anno e ricordare che diventare socio dell’Arci è il modo più diretto per sostenere la cultura del proprio territorio: c’è un circolo vicino ad ognuno di noi che fa bene alla comunità in cui opera ed è una risorsa e un bene comune. Come ad Olgiate Comasco dove c’è il circolo Arci Magic Bus, di cui Mauro è presidente.

E’ possibile pretesserarsi sul portale Arci all’indirizzo https://portale.arci.it/comitato/1089/ cliccando sul circolo che vorrete sostenere e compilando il modulo che comparirà. Sarà poi il circolo a ricontattare gli interessati per le modalità di pagamento e il ritiro/spedizione della tessera

Dunque tessera in tasca e pronti a dare un calcio a questo 2020 con Mauro Settegrani e i più famosi brani della storia del rock e le biografie degli artisti che quelle canzoni le hanno scritte, un modo bello per dare, ciuascuno da casa propria, ma tutti insieme, il benvenuto al 2021 ricco di sfide per cambiare una società della quale la pandemia ha messo in risalto tutti i difetti.