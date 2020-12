Ci arrivano anche le immagini – grazie alla gentilissima Luisella Rizza – della zona di Cerano in Valle d’Intelvi. Una precipitazione abbondante anche qui, almeno 25/30 centimetri da quanto si è potuto ricostruire. E pure qui, in mattinata, grosse difficoltà alla circolazione su diverse arterie. Ora la situazione, anche qui come da altre parti, sta migliorando. Coltre bianca decisamente soffice e che rende il paesaggio davvero incantato.

