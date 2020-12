Beh, in parte è una foto-simbolo di questa intensa nevicata di stamane. Mai visto – in questi anni – un assessore così operativo. Sulla ruspa e con il telefonino in mano – perennemente occupato – per dirigere le opereazioni di pulizia delle strade questa mattina, nel clou della nevicata. Non guidava lei ovviamente, ma è stata passeggero per l’intera mattinata.

Foto 2 di 2



La foto l’abbiamo scattata in via Oltrecolle in uno dei momenti in cui la strada – temporaneamente – è stata chiusa al traffico per permnettere il passaggio delle lame spazzaneve. Elena Negrtetti, assessore alla polizia locale e protezione civile di Como, dall’alba alla tarda mattinata è rimasta qui. Eccola in azione sulla ruspa dove ha coordinato una situazione oggettivamente complicata tra neve, passaggio degli spazzaneve da un punto all’altro e sale da gettare in strada per rendere migliore il passaggio delle auto. Al suo fianco anche gli agenti della polizia locale (tra cui il comandante Aiello), i responsabili della Protezione civile ed i tecnici del settore reti e strade del Comune, tutti pienamente operativi da prima dell’alba.