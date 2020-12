Perdita di acqua in un condominio di Cernobbio, lungo intervento dei Vigili del fuoco

Non bastava la neve ed anche l’incendio di Fenegrò questa notte. Per i pompieri del comando provinciale anche un altro complesso intervento questa mattina in via Matteotti, a Cernobbio. All’interno di un condominio c’è stata una perdita di acqua molto copiosa. Si è resa necessaria la rimozione di un controsoffitto, da parte dei vigili del fuoco, per individuare l’origine della perdita. Ecco la foto dell’intervento di Cernobbio. Lunga intervento anche qui per mettere in sicurezza lo stabile.

