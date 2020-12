Grande paura questa notte alle 4, mentre fuori nevicava copiosamente, in un palazzo di via Indipendenza a Fenegrò. Cause da accertare, di fatto i pompieri con squadre da Como, Appiano Gentile e Lomazzo, hanno cercato di limitare i danni al tetto dell’abitazione. Potrebbe essere stato il surriscaldamento della canna fumaria a provicare il guaio. Copertura (120 metri quadri) danneggiata in modo importante, una parte ha lasciato scoperchiato il palazzo.

Il 118 di Como conferma: visitate 12 persone, tutte illese. Nessuna ripercussione per il fumo. In posto anche ambulanze, automedica, carabin ieri e Vigili del fuoco. Questi ultimi, dopo le verifiche di rito, hanno dichiarato inagibile lo stabile.