Neve e brividi di freddo: spunta anche un Orso Polare a Villa Olmo……

Non è un fotomontaggio, ma una simpatica trovata della nostra amica Francesca Matteri, a spasso stamane con la figlia Giulitta nella zona di Villa Olmo. E proprio la piccola Giuly, con il suo peluche preferito (un Orso Polare), ha voluto rappresentate il senso di questa mattinata di fiocchi bianchi e freddo con questa simpatica foto che ci ha spedito in redazione. E che volentieri condividiamo con voi amici lettori. Sicuri di potervi strappare anche un sorriso pur se tra mille disagi di questa mattinata (per chi si è dovuto spostare per lavoro o altre necessità). Grazie a Francesca,m un abbraccio alla piccola Giulitta ed al suo Orsetto polare….

